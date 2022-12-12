Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!
А это значит, что свет могут отключить в любой момент, поэтому рекомендуем зарядить телефоны и повербанки.
Напомним, ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию могут повысить вдвое: кого касается.
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Пожалуйста, берегите себя!
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