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Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

Сегодня 11:11
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Сегодня, 12 декабря, в Днепре и области продолжают действовать экстренные отключения света.

Новости Днепра про Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!

А это значит, что свет могут отключить в любой момент, поэтому рекомендуем зарядить телефоны и повербанки.

Напомним, ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию могут повысить вдвое: кого касается.

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