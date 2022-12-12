Как работает электротранспорт в Днепре в понедельник

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Сегодня, 12 декабря, маршруты трамваев и троллейбусов не работают.

Если вы видите проезжающий электротранспорт, это технический рейс, который может перевозить пассажиров.

Метро работает в обычном режиме.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском появился новогодний автобус.

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