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Как работает электротранспорт в Днепре в понедельник

Сегодня 10:17
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Важно!

Новости Днепра про Как работает электротранспорт в Днепре в понедельник

Сегодня, 12 декабря, маршруты трамваев и троллейбусов не работают.

Если вы видите проезжающий электротранспорт, это технический рейс, который может перевозить пассажиров.

Метро работает в обычном режиме.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском появился новогодний автобус.

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