У частині Дніпра через знеструмлення немає води

12 грудня, у Дніпрі знову екстрені відключення світла. Через це деякі мешканці міста тимчасово залишилися без води.

Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, у зв’язку з аварійним відключенням енергопостачання зупинили ПНС і припинили водопостачання за такими адресами: