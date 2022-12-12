Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У частині Дніпра через знеструмлення немає води

Сьогодні 12:34
просмотров

У частині Дніпра знову перебої з водою через вимкнення світла

Новости Днепра про У частині Дніпра через знеструмлення немає води

12 грудня, у Дніпрі знову екстрені відключення світла. Через це деякі мешканці міста тимчасово залишилися без води.
 
Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, у зв’язку з аварійним відключенням енергопостачання зупинили ПНС і припинили водопостачання за такими адресами:
  • вулиця Рибинська;
  • проспект Гагаріна, будинки 100-124;
  • вулиця Миколи Міхновського, будинок 4;
  • вулиця Миколи Міхновського, будинки 2,2а;
  • проспект Миру, будинки 2,4.
Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.
 
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Бестужева, 6 Самарського району припинено водопостачання на таких вулицях:
  • Бестужева
  • Туркменська.
Водопостачання на цих вулицях буде відновлено протягом дня.

Читайте також:

Новости Днепра про У частині Дніпра через знеструмлення немає водиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    Будинок на острові та проїзна частина в парку Глоби: 10 рідкісних фото Дніпра 60-х років

    Дніпро стрімко змінюється, за останні 5 років кардинально змінилося кілька…

    Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без ніг
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без ніг

    У дніпровській лікарні рятують воїнів, які залишилися без ніг.

    У середмісті Дніпра вночі сталася стрілянина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:18
    У середмісті Дніпра вночі сталася стрілянина

    У Дніпрі вночі сталася стрілянина.

    Комбата “Сенсея” бригади із Дніпропетровщини нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    Комбата “Сенсея” бригади із Дніпропетровщини нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеню

    Це вже друга нагорода комбата.

    Наверх