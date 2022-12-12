У частині Дніпра через знеструмлення немає води
У частині Дніпра знову перебої з водою через вимкнення світла
12 грудня, у Дніпрі знову екстрені відключення світла. Через це деякі мешканці міста тимчасово залишилися без води.
Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, у зв’язку з аварійним відключенням енергопостачання зупинили ПНС і припинили водопостачання за такими адресами:
вулиця Рибинська; проспект Гагаріна, будинки 100-124; вулиця Миколи Міхновського, будинок 4; вулиця Миколи Міхновського, будинки 2,2а; проспект Миру, будинки 2,4.
Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Бестужева, 6 Самарського району припинено водопостачання на таких вулицях:
Водопостачання на цих вулицях буде відновлено протягом дня.
Українська Яна Юхименко
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