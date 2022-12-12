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Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-бот

Сегодня 10:47
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Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с помощью специального чат-бота.

Новости Днепра про Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-бот

Для этого необходимо перейти по ссылке и нажать Start. Далее – появится информация, как пользоваться чат-ботом:

Новости Днепра про Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-бот

С его помощью можно проверить, как курсируют троллейбусы, трамваи, автобусы, интервалы их движения в разные часы дня.

К примеру, открываем чат, нажимаем клавишу Start и вводим запрос “Автобус 101К”. И получаем ответ:

Новости Днепра про Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-бот

Напомним, ранее мы писали, как работает электротранспорт в Днепре в понедельник.

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Новости Днепра про Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-ботУкраїнська Новости Днепра про Узнать расписание общественного транспорта: в Днепре работает чат-ботРусский

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