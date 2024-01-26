Уже третий город Днепропетровщины отказался переименовывать себя: детали

В Синельниково на Днепропетровщине голосовали за новое дерусифицированное название города.

26 января состоялась сессия горсовета по переименованию города. Депутаты должны рассмотреть вопрос о переименовании города, но похоже голосование провалили.

Ранее во время народного голосования выбрали новое название для Синельниково – Приднепровск. Однако параллельно с опросом, где люди голосовали за один из пяти вариантов, инициативная группа собирала подписи за то, чтобы ничего не менять.

Представители инициативной группы сумели собрать три тысячи подписей горожан, что на 300 больше участников голосования за переименование. Противники смены названия города отметили, что Синельниково не подпадает под переименование, потому что нет доказательств того, что он назван именно в честь наместника Екатеринославского наместничества времен Российской империи Ивана Синельникова, пишет «Суспільне».

В горсовете сначала подчеркнули, что в Верховную Раду должны подать новый вариант, однако депутаты не проголосовали ни за один из предложенных, поэтому решили направить просьбу об отсрочке переименования города до конца войны.

Напомним, почти месяц жители Синельниково выбирали новое название для города из пяти вариантов.

Больше всего голосов набрало название Приднепровск (972 голоса). За Роднополь — 710 голосов, Сичеслав — 703, Железнодорожное — 327, Любомир — 65.

Переименование городов Днепропетровщины – что известно

Ранее против переименования Першотравенска выступили местные депутаты, которые единогласно решили не менять название города. Таким образом, только Новомосковск подал на рассмотрение Верховной Рады новое имя для населенного пункта. А в Синельниково, Першотравенске и Павлограде отказались это делать.

Теперь слово за нардепами, ведь по рекомендациям Украинского института национальной памяти, все три города должны быть переименованы, согласно закону о дерусификации топонимов, поскольку имеют в своем названии элементы колониальной политики Российской Империи.

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