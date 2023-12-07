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Син Катерини ІІ чи Апостол Павло: у міськраді Павлограда зробили заяву щодо перейменування міста

Сьогодні 22:03
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У Павлограді виступили проти перейменування міста.

Новости Днепра про Син Катерини ІІ чи Апостол Павло: у міськраді Павлограда зробили заяву щодо перейменування міста

Нещодавно Український інститут національної пам’яті оголосив своє рішення щодо перейменування Павлограда. Фахівці вважають, що назву міста треба змінити, щоб позбавитися залишків російської колоніальної політики. Попри це, у Павлоградській міськраді з цим рішенням категорично не згодні, тому написали звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну з проханням переглянути це рішення.

Депутати вважають, що Павлоград не названий на честь сина Катерини ІІ, тому перейменовувати його не потрібно. 

Офіційно статус міста та свою, незмінну за всю історію, назву Павлоград отримав у 1784 році. За всіма наявними історичними та офіційними документами, немає жодної згадки, про те, що місто названо на честь Павла, сина Катерини ІІ. Крім того, історики стверджують, що в Російській імперії населені пункти не називались іменами царських осіб, які на той час були живі, – йдеться у документі.

Представники місцевої влади наполягають на тому, що місто назване на честь Апостола Павла. Це аргументують тим, що тоді існувала тенденція називати населені пункти на честь небесних покровителів. 

До прикладу, на честь святих називали: слободу Дмитрівка (1776 р.), слободу Петропавлівка (1775-1776 рр. заснування), с. Троїцьке (1784 р. заснування), с. Богуслав (перша письмова згадка – 1784 р.), с. Богданівка (1777 р. заснування), с. Покровка (1779 р.)

Не згодні з перейменуванням і мешканці Павлограда. За результатами опитування, у якому взяли участь близько 10 тисяч людей, 82,9% респондентів висловились за збереження поточної назви.

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Новости Днепра про Син Катерини ІІ чи Апостол Павло: у міськраді Павлограда зробили заяву щодо перейменування містаУкраїнська Новости Днепра про Син Катерини ІІ чи Апостол Павло: у міськраді Павлограда зробили заяву щодо перейменування містаРусский

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