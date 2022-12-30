Уже с 1 января: в Украине выведут из обращения банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен

Национальный банк Украины с 1 января 2023 года начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов. Деньги будут и дальше находиться в обиходе, но при желании граждане смогут обменять их на более новые купюры.

Вместо старых банкнот в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен 2022 года выпуска.

Таким образом Нацбанк решил повысить качество наличных денег в обращении и улучшить наличные расчеты. Кроме того, в НБУ посчитали, что большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала приводит к путанице и тратам времени при осуществлении расчетов.

В следующем году банки Украины не будут выдавать из касс 5,10,20 и 100-гривневые банкноты и не будет подкреплять такими банкнотами кассы банков. Эти купюры можно будет только сдать, расплачиваясь например за какие-то услуги, или обменять. Однако, идти обменивать деньги украинцев не заставляют. Это по желанию.

Постепенно вышеупомянутые банкноты и так постепенно выйдут из оборота.

Как известно, банкнотно-монетный двор больше не производит монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 коп., а также банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Последние из них были заменены на монеты.

Источник: biz.today

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