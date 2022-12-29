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  • В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

Сегодня 10:30
просмотров

 Сегодня россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Новости Днепра про В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

В Киеве в Дарницком районе обломки российской крылатой ракеты попали в жилой дом.

Об этом сообщили в Офисе президента.

К сожалению, пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.

Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели.

Новости Днепра про В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

Новости Днепра про В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

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