В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели.

К сожалению, пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В Киеве в Дарницком районе обломки российской крылатой ракеты попали в жилой дом.

Сегодня россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

За десять месяцев 2022 года состояние богатейших украинцев упало более…

событиях. Журналисты dnepr.info поговорили с местными жителями и узнали историю…

По Украине выпущено более 120 ракет, — Подоляк Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет. просмотров

В Днепре изъяли линию для производства нелегального алкоголя Сотрудники налоговой инспекции и департамента стратегических расследований Нацполиции Украины провели обыск одного известного производителя контрафактной продукции в Днепре. Изъяли продукцию таких "известных" марок алкоголя как "Настойка Клюква", "Петриковская", "Napoleon V.S.". просмотров

Как работает общественный транспорт в Днепре утром 29 декабря Утром в четверг, 29 декабря, в Днепре запустили технические рейсы троллейбусов и трамваев. Тем не менее около 08:00 стало известно о прекращении работы электротранспорта из-за отключения большинства подстанций. просмотров

Силы обороны сбили 11 вражеских дронов и поразили пункты управления РФ, — Генштаб Ночью 29 декабря российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны. просмотров

Оставайтесь в укрытиях и зарядите телефоны: есть угроза ракетного удара Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев предупредили о ракетной опасности. просмотров

В Новомосковске елка сияла цветами флага страны-оккупанта У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування Нового року проводити у місті офіційне відкриття Новорічно-різдвяної ялинки. просмотров

Еще одна громада Днепропетровской области признана зоной боевых действий ще одну громаду Днепропетровской области внесли в список пострадавших от боевых действий. просмотров