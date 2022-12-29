В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

В Киеве в Дарницком районе обломки российской крылатой ракеты попали в жилой дом.
Об этом сообщили в Офисе президента.
К сожалению, пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.
Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели.
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