Задерживаются поезда, курсирующие через Днепр

Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за обесточивания.

В четверг, 29 декабря, стало известно о задержке нескольких поездов, курсирующих через Днепр. Как сообщили в Укрзализныце, это произошло из-за точечного обесточивания инфраструктуры. В то же время, все «Крепости несокрушимости» на вокзалах имеют резервное питание и готовы приютить людей.

Так, задерживаются следующие поезда, курсирующие через Днепропетровщину:

№38 Киев-Запорожье (+0:36);

№275 Киев-Запорожье (+0:41).

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