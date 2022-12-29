Работает ли сегодня в Днепре метро

В Днепре временно не курсируют трамваи и троллейбусы из-за отключения большинства подстанций.

Но по состоянию на 10.00 29 декабря метро продолжает свою работу.

Об этом сообщили в КП «Днепровский метрополитен».

Только отмечается, что интервал между поездами увеличен.

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