Работает ли сегодня в Днепре метро

Но по состоянию на 10.00 29 декабря метро продолжает свою работу.
Об этом сообщили в КП «Днепровский метрополитен».
Только отмечается, что интервал между поездами увеличен.
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