НБУ повысил курс доллара до исторического максимума

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Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 16 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,57 грн за 1 доллар (+0,17 грн).

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