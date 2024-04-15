НБУ повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд и снова обновил исторический максимум.
Официальный курс на 16 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,57 грн за 1 доллар (+0,17 грн).
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