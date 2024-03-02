Подтверждено сбитие еще одного бомбардировщика Су-34

Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили очередной российский самолет Су-34. Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
«О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование «Схід» подтверждает сбитие истребителя-бомбардировщика Су-34″, — сообщили в ПС.
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