В Днепре спасатели освободили собаку, упавшую в коммуникационный коллектор

Инцидент произошел на улице Строителей Чечеловского района города.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели выяснили, что собачка упала в яму глубиной 3 метра.
Сотрудники ГСЧС спустились к хвостику на лестнице и достали его на поверхность.
На месте работали 7 спасателей и специальная техника.
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