В Днепре спасатели освободили собаку, упавшую в коммуникационный коллектор

Сегодня утром к спасателям поступило сообщение о собаке, которая упала в заброшенный коммуникационный коллектор.

Инцидент произошел на улице Строителей Чечеловского района города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели выяснили, что собачка упала в яму глубиной 3 метра.

Сотрудники ГСЧС спустились к хвостику на лестнице и достали его на поверхность.

На месте работали 7 спасателей и специальная техника.

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