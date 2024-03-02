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В Днепре спасатели освободили собаку, упавшую в коммуникационный коллектор

Сегодня 13:52
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Сегодня утром к спасателям поступило сообщение о собаке, которая упала в заброшенный коммуникационный коллектор.

Новости Днепра про В Днепре спасатели освободили собаку, упавшую в коммуникационный коллектор

Инцидент произошел на улице Строителей Чечеловского района города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели выяснили, что собачка упала в яму глубиной 3 метра.

Сотрудники ГСЧС спустились к хвостику на лестнице и достали его на поверхность.

На месте работали 7 спасателей и специальная техника.

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