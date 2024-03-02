В Днепре «заминировали» детский сад «Малыш» и центр занятости

За прошедшие сутки в Днепре поступило несколько сообщений о заминировании.

Об этом сообщает официальный портал городского совета.

За прошедшие сутки поступило три сообщения о заминировании в г. Днепр. Областной и городской центров занятости, а также детского сада № 7 «Малыш», — говорится в сообщении.

Взрывотехники обследовали все объекты и близлежащие территории, информация о минировании не подтвердилась.

Подразделения ГСЧС к обследованию не привлекались.

За минувшие сутки в городе также произошло 9 пожаров, 4 из них произошли в экосистемах (возгорание сухой травы).

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