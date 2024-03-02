В Днепре «заминировали» детский сад «Малыш» и центр занятости

Об этом сообщает официальный портал городского совета.
За прошедшие сутки поступило три сообщения о заминировании в г. Днепр. Областной и городской центров занятости, а также детского сада № 7 «Малыш», — говорится в сообщении.
Взрывотехники обследовали все объекты и близлежащие территории, информация о минировании не подтвердилась.
Подразделения ГСЧС к обследованию не привлекались.
За минувшие сутки в городе также произошло 9 пожаров, 4 из них произошли в экосистемах (возгорание сухой травы).
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