У Дніпрі рятувальники визволили собаку, яка впала в комунікаційний колектор

Інцидент стався на вулиці Будівельників Чечелівського району міста.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники з’ясували, що песик впав у яму завглибшки 3 метри.
Співробітники ДСНС спустились до хвостика на драбині, та дістали його на поверхню.
На місці працювали 7 рятувальників та спеціальна техніка.
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