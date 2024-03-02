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  • У Дніпрі рятувальники визволили собаку, яка впала в комунікаційний колектор

У Дніпрі рятувальники визволили собаку, яка впала в комунікаційний колектор

Сьогодні 13:52
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Сьогодні вранці до рятувальників надійшло повідомлення про собаку, яка впала в покинутий комунікаційний колектор.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники визволили собаку, яка впала в комунікаційний колектор

Інцидент стався на вулиці Будівельників Чечелівського району міста.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники з’ясували, що песик впав у яму завглибшки 3 метри.

Співробітники ДСНС спустились до хвостика на драбині, та дістали його на поверхню.

На місці працювали 7 рятувальників та спеціальна техніка.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники визволили собаку, яка впала в комунікаційний колекторУкраїнська

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