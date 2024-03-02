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Днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира

Сегодня 08:43
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Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих добыла в борьбе серебро на чемпионате мира по легкой атлетике.

Новости Днепра про Днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира

Лучшая спортсменка Украины в прошлом году завоевала престижную награду в Глазго, где проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Еще одна украинка Юлия Левченко завершила соревнование на 9-м месте.

На этом ЧМ это первая награда в копилку сборной Украины.

Днепрянка уже выигрывала золотую награду на ЧМ в помещении 2 года назад.

Прыжки в высоту
Женщины, финал
1 марта
  • 1. Никола Олислагерс (Австралия) 1,99 м
  • 2. Ярослава Магучих (Украина) 1,97 м
  • 3. Лия Апостоловски (Словения) 1,95м

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