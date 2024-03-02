Днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира

Лучшая спортсменка Украины в прошлом году завоевала престижную награду в Глазго, где проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.
Еще одна украинка Юлия Левченко завершила соревнование на 9-м месте.
На этом ЧМ это первая награда в копилку сборной Украины.
Днепрянка уже выигрывала золотую награду на ЧМ в помещении 2 года назад.
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