Днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира

Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих добыла в борьбе серебро на чемпионате мира по легкой атлетике.

Лучшая спортсменка Украины в прошлом году завоевала престижную награду в Глазго, где проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Еще одна украинка Юлия Левченко завершила соревнование на 9-м месте.

На этом ЧМ это первая награда в копилку сборной Украины.

Днепрянка уже выигрывала золотую награду на ЧМ в помещении 2 года назад.

Прыжки в высоту

Женщины, финал

1 марта

1. Никола Олислагерс (Австралия) 1,99 м

2. Ярослава Магучих (Украина) 1,97 м

3. Лия Апостоловски (Словения) 1,95м

Читайте также:

Українська Русский

Автор: