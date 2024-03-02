Ворог від ранку обстрілює Нікопольщину: постраждали дві жінки

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С утра враг обстреливает Никопольщину. Из артиллерии попал в райцентр и Красногригорьевскую громаду. Пострадали две женщины – 65 и 66 лет, – заявил глава ОВА.
Женщинам оказали медицинскую помощь, они будут лечиться амбулаторно.
В результате атаки загорелось кафе, другие последствия обстрелов выясняют специалисты.
Сегодня мы писали, что на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили две ракеты и беспилотник.
В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.
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