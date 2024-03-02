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Ворог від ранку обстрілює Нікопольщину: постраждали дві жінки

Сегодня 12:54
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Сегодня враг продолжил заниматься террором Никопольских громад.

Новости Днепра про Ворог від ранку обстрілює Нікопольщину: постраждали дві жінки

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С утра враг обстреливает Никопольщину. Из артиллерии попал в райцентр и Красногригорьевскую громаду. Пострадали две женщины – 65 и 66 лет, – заявил глава ОВА.

Женщинам оказали медицинскую помощь, они будут лечиться амбулаторно.

В результате атаки загорелось кафе, другие последствия обстрелов выясняют специалисты.

Сегодня мы писали, что на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили две ракеты и беспилотник.

В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

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Новости Днепра про Ворог від ранку обстрілює Нікопольщину: постраждали дві жінкиУкраїнська Новости Днепра про Ворог від ранку обстрілює Нікопольщину: постраждали дві жінкиРусский

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