Убийство украинок в Германии: в озере нашли тело матери погибшей ранее девушки

Эта история всколыхнула Германию и Украину.
Две недели назад на юге Германии обнаружили тело убитой 27-летней украинки Маргариты Стеценко из Харькова. Она жила в центре для беженцев вместе с матерью и новорожденной дочерью. Девочку Мию вскоре нашли. А ее бабушку, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести.
Теперь, как сообщает Bild, тело Стеценко обнаружили в озере у немецкого села Бад-Мингольсхайм. Предварительно известно, что женщину убили.
Напомним, в Германии убили 27-летнюю украинку, а ее мать и маленькую дочь, которой всего пять недель, не могли найти длительное время.
Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двоих подозреваемых.
Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы унести ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав помочь оформить документы в Германии.
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