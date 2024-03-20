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Убийство украинок в Германии: в озере нашли тело матери погибшей ранее девушки

Сегодня 16:54
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Нашли тело матери девушки, убитой несколько недель назад в Германии.

Новости Днепра про Убийство украинок в Германии: в озере нашли тело матери погибшей ранее девушки

Эта история всколыхнула Германию и Украину.

Две недели назад на юге Германии обнаружили тело убитой 27-летней украинки Маргариты Стеценко из Харькова. Она жила в центре для беженцев вместе с матерью и новорожденной дочерью. Девочку Мию вскоре нашли. А ее бабушку, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести.

Теперь, как сообщает Bild, тело Стеценко обнаружили в озере у немецкого села Бад-Мингольсхайм. Предварительно известно, что женщину убили.

Убийство украинки в Германии – что известно

Напомним, в Германии убили 27-летнюю украинку, а ее мать и маленькую дочь, которой всего пять недель, не могли найти длительное время.

Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двоих подозреваемых.

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы унести ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав помочь оформить документы в Германии.

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