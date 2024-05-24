Утром Никопольщина снова оказалась под ударом врага: есть пострадавшие

«Всю ночь в области было тихо, однако уже утром оккупанты несколько раз атаковали Никопольщину», — сообщил председатель ДОР Николай Лукашук.
Враг попал дронами-камикадзе по райцентру и обстрелял из артиллерии Марганецкую общину. Изуродованы магазин, многоэтажка, микроавтобус и легковое авто.
Известно о двух раненых. Относительно их состояния пока не сообщается.
Ранее мы писали, что в ОВАЕ рассказали о причине взрывов в Днепре 23 мая.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 23 мая, пожарные ликвидировали три масштабных пожара на Днепропетровщине.
Пенсионер из Кривого Рога выиграл почти 200 тысяч в лотерею.
В Кривом Роге мужчина поджег своего товарища.
В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за электросчетчика чуть не сгорела…
Полиция Павлограда разыскивает 16-летнего Барашкова Артема.
Вчера, 23 мая, пожарные ликвидировали три масштабных пожара на Днепропетровщине.
Парки Днепра готовят к летнему сезону, убирают, обрезают кусты и прокладывают новые дорожки вместо аварийных.
Хорошего дня, друзья!
Пенсионер из Кривого Рога выиграл почти 200 тысяч в лотерею.
В Днепре патрульные вернули домой маленького путешественника.
Житель Днепра перелез через парапет мостика и собирался прыгнуть под машины.
В центре Днепра видели Супермена.
В Днепре 24 мая снова весь день будут выключать свет по графику.
Днем 23 мая в некоторых районах Днепра снова слышали звук взрыва.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!