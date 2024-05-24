Утром Никопольщина снова оказалась под ударом врага: есть пострадавшие

Сегодня, 24 мая, Никопольщина в очередной раз пострадала от атак страны-агрессора.

«Всю ночь в области было тихо, однако уже утром оккупанты несколько раз атаковали Никопольщину», — сообщил председатель ДОР Николай Лукашук.

Враг попал дронами-камикадзе по райцентру и обстрелял из артиллерии Марганецкую общину. Изуродованы магазин, многоэтажка, микроавтобус и легковое авто.

Известно о двух раненых. Относительно их состояния пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в ОВАЕ рассказали о причине взрывов в Днепре 23 мая.

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