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  • Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Сегодня 16:19
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Новости Днепра про Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

В Днепропетровской области полицейские разыскивают 12-летних Кирилла Матакова и Артура Ляшенко.

Известно, что 7 октября мальчики ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы Кирилла Матакова: рост около 140 см, светлые волосы, голубые глаза,

Был одет в темно-синюю футболку, черную кофту с капюшоном, сзади – желтая наклейка, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Новости Днепра про Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Приметы Артура Ляшенко: худощавое телосложение, карие глаза, короткие русые волосы.

Был одет: черные спортивные штаны, черные кроссовки, белая кофта с красными и синими полосами на рукавах.

Новости Днепра про Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Если вы видели этих мальчиков или знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 067 638 07 71 или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиковУкраїнська Новости Днепра про Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиковРусский

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