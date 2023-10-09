Пішли з дому та зникли: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклих 12-річних хлопчиків

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На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 12-річних Кирила Матакова та Артура Ляшенка.

Відомо, що 7 жовтня хлопці пішли з дому та до теперішнього часу не повернулися.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети Кирила Матакова: зріст близько 140 см, світле волосся, блакитні очі,

Був одягнений у темно-синю футболку, чорну кофту з капюшоном, позаду – жовта наклейка, сірі спортивні штани, темно-сині кросівки.

Прикмети Артура Ляшенка: худорлява статура, карі очі, коротке русяве волосся.

Був одягнений: чорні спортивні штани, чорні кросівки, білу кофту з червоними та синіми смугами на рукавах.

Якщо ви бачили цих хлопчиків чи знаєте, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 067 638 07 71 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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