Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

На 76-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.
Печальное известие сообщила на своем сайте Ассоциация футбола Сумской области.
Фоменко родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, Сумская область. Он является воспитанником Сумской футбольной школы «Спартак».
На протяжении футбольной карьеры выступал за «Спартак» Сумы (1965-1970), луганскую «Зарю» (1970-1972) и киевское «Динамо» (1972-1979). Суммарно на клубном уровне провел 280 матчей, в которых забил 9 голов.
Вместе с «Динамо» он трижды становился чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), дважды завоевал Кубок СССР (1974, 1978), выигрывал Кубок Кубков (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).
После завершения футбольной карьеры стал тренером и возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы. Фоменко во главе «Динамо» стал чемпионом Украины в сезоне-1992/93 и обладателем Кубка Украины-1993.
Больше всего запомнился как главный тренер сборной Украины (2012-2016). Команда под его руководством попала на Евро-2016, но не смогла выйти из группы, проиграв все три матча.
В 2016 году Фоменко завершил тренерскую карьеру.
Летом 2023 года Михаил Фоменко сообщил, что лечится от онкологического заболевания. Вместе с чем именно болел экстренер, неизвестно.
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