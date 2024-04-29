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Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Сегодня 11:13
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Михаил Фоменко ушел из жизни после продолжительной болезни.

Новости Днепра про Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

На 76-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.

Печальное известие сообщила на своем сайте Ассоциация футбола Сумской области.

Фоменко родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, Сумская область. Он является воспитанником Сумской футбольной школы «Спартак».

На протяжении футбольной карьеры выступал за «Спартак» Сумы (1965-1970), луганскую «Зарю» (1970-1972) и киевское «Динамо» (1972-1979). Суммарно на клубном уровне провел 280 матчей, в которых забил 9 голов.

Вместе с «Динамо» он трижды становился чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), дважды завоевал Кубок СССР (1974, 1978), выигрывал Кубок Кубков (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).

После завершения футбольной карьеры стал тренером и возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы. Фоменко во главе «Динамо» стал чемпионом Украины в сезоне-1992/93 и обладателем Кубка Украины-1993.

Больше всего запомнился как главный тренер сборной Украины (2012-2016). Команда под его руководством попала на Евро-2016, но не смогла выйти из группы, проиграв все три матча.

В 2016 году Фоменко завершил тренерскую карьеру.

Летом 2023 года Михаил Фоменко сообщил, что лечится от онкологического заболевания. Вместе с чем именно болел экстренер, неизвестно.

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