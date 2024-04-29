Михайло Фоменко пішов з життя після тривалої хвороби.

На 76-му році життя помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.

Сумну звістку повідомила на своєму сайті Асоціація футболу Сумської області.

Фоменко народився 19 вересня 1948 року в селі Мала Рибиця, Сумська область. Він є вихованцем сумської футбольної школи “Спартак”.

Упродовж футбольної кар’єри виступав за “Спартак” Суми (1965–1970), луганську “Зорю” (1970–1972) та київське “Динамо” (1972–1979). Сумарно на клубному рівні провів 280 матчів, у яких забив 9 голів.

Разом з “Динамо” він тричі ставав чемпіоном СРСР (1974, 1975, 1977), двічі здобував Кубок СРСР (1974, 1978), вигравав Кубок Кубків (1975) та Суперкубок УЄФА (1975).

Після завершення футбольної кар’єри став тренером та очолював “Динамо”, “Металіст”, “Верес” та інші клуби. Фоменко на чолі “Динамо” став чемпіоном України в сезоні-1992/93 та володарем Кубка України-1993.

Найбільше запам’ятався, як головний тренер збірної України (2012-2016). Команда під його керівництвом потрапила на Євро-2016, але не змогла вийти з групи, програвши всі три матчі.

У 2016 Фоменко завершив тренерську кар’єру.