В Днепре на пожаре погиб мужчина и еще один получил травмы

15 мая в 03:57 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов Самарского района.
Спасатели прибыли на место и установили, что в квартире на шестом этаже горит имущество на площади 20 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы спасли мужчину с балкона горящей квартиры. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом термические ожоги II степени верхних и нижних конечностей.
Также на месте пожара обнаружено тело мужчины.
В 05:42 пламя ликвидировали. К ликвидации возгорания привлекли 19 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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