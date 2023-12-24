Украинские воины уничтожили российский Су-34 на Мариупольском направлении

Позже «Николаевский Ванёк» добавил, что пилоты сбитого Су-34 погибли.

Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся. «Вечного полета, братья», — написал он.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Сегодня вечером, 24 декабря, наши воины уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

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