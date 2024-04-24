Над Днепропетровщиной впервые сбили новейшую российскую ракету Х-69

Воздушное командование «Схід» сообщило о сбивании над Днепропетровщиной ракеты Х-69. Вражескую цель уничтожили в небе на Синельниковском районе 24 апреля. Взрывы местные жители слышали в 17 часов вечера.
Следует заметить, что это впервые, когда военные заявляют о сбитии ракеты Х-69 над нашим регионом. Раньше постоянно сбивали Х-59, которые залетали в область ежедневно.
Х-69 – достаточно новая управляемая авиационная ракета. Впервые средство воздушного нападения публично показали в августе 2022 года на российском военном форуме Армия-2022. РФ называет Х-69 «многофункциональной малозаметной высокоточной авиационной крылатой ракетой нового поколения».
Впервые Воздушные силы ВСУ сообщили, что против Украины применили Х-69 в марте, когда несколько этих ракет разрушили Трипольскую ТЭЦ в Киевской области.
От предшественницы Х-69 отличается формой — теперь ракета квадратная, а в верхней части снаряда есть пара выдвижных крыльев, а позади — четыре кило-плавника, которые также разворачиваются во время полета. Турбореактивный двигатель находится внутри корпуса. Система наведения почти такая же, однако теперь оборудована автономной инерционной системой навигации с корректировкой курса по данным спутников ГЛОНАСС и оптико-электронной системой самонаведения, в которой используется записанная в память ракеты эталонная карта местности. С помощью этого Х-69 наносит удар.
Также отмечается, что дальность Х-69 несколько увеличена, поэтому она будет залетать гораздо дальше Х-59. Впрочем, ракету реально сбить даже имеющимися у Украины системами ПВО.
Читайте также:
Автор:
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в…
Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
В Днепре выпал "желтый" дождь.
Женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы тот смог вместе с ней уехать из Украины.
Детская железная дорога в парке имени Лазаря Глобы скоро начнет новый сезон.
В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1 млн гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!