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Над Днепропетровщиной впервые сбили новейшую российскую ракету Х-69

Сегодня 18:16
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Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной впервые сбили новейшую российскую ракету Х-69

Воздушное командование «Схід» сообщило о сбивании над Днепропетровщиной ракеты Х-69. Вражескую цель уничтожили в небе на Синельниковском районе 24 апреля. Взрывы местные жители слышали в 17 часов вечера.

Следует заметить, что это впервые, когда военные заявляют о сбитии ракеты Х-69 над нашим регионом. Раньше постоянно сбивали Х-59, которые залетали в область ежедневно.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной впервые сбили новейшую российскую ракету Х-69

Ракета Х-69 – что известно?

Х-69 – достаточно новая управляемая авиационная ракета. Впервые средство воздушного нападения публично показали в августе 2022 года на российском военном форуме Армия-2022. РФ называет Х-69 «многофункциональной малозаметной высокоточной авиационной крылатой ракетой нового поколения».

Впервые Воздушные силы ВСУ сообщили, что против Украины применили Х-69 в марте, когда несколько этих ракет разрушили Трипольскую ТЭЦ в Киевской области.

От предшественницы Х-69 отличается формой — теперь ракета квадратная, а в верхней части снаряда есть пара выдвижных крыльев, а позади — четыре кило-плавника, которые также разворачиваются во время полета. Турбореактивный двигатель находится внутри корпуса. Система наведения почти такая же, однако теперь оборудована автономной инерционной системой навигации с корректировкой курса по данным спутников ГЛОНАСС и оптико-электронной системой самонаведения, в которой используется записанная в память ракеты эталонная карта местности. С помощью этого Х-69 наносит удар.

Также отмечается, что дальность Х-69 несколько увеличена, поэтому она будет залетать гораздо дальше Х-59. Впрочем, ракету реально сбить даже имеющимися у Украины системами ПВО.

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