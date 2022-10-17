Убегавшего от мобилизации жителя Кривого Рога поймали в закарпатском лесу

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Как рассказали пограничники, 16 октября они задержали в Ужгородском районе группу мужчин, которые хотели сбежать в Словакию. Все они были призывного возраста, поэтому решили нелегально пересечь границу.
Но их заметили пограничники, и помешали им. Нарушителями оказались жители Киевщины, Харькова и Кривого Рога в возрасте от 19 — 47 лет.
Сначала патруль отделения «Камяница» обнаружил в лесу пятерых неизвестных, одолевших заградительный забор. Заметив стражей порядка, несколько нарушителей начали бежать и пытались спрятаться в темном лесу.
Пять мужчин задержали сразу, а еще двоих пришлось убедить сдаться пограничникам, только после предупредительных выстрелов.
Всех доставили в пограничное подразделение, где оформили документы административного производства по ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
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