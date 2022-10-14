Герои Украины: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал

Студенты и преподаватели Криворожского Политехнического колледжа создали в городе новую патриотическую фреску. Об этом рассказали в исполкоме КМР.

Живописное панно посвятили героям Украины. Художники уверены, что таким образом они смогут хоть немного поблагодарить каждого воина за мужество и отвагу.

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