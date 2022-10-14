Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе

Сегодня в Днепропетровской области была очень тревожная ночь. Многократные длительные тревоги, информация о взрывах и работе ПВО в разных районах региона.

Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко в утреннем обращении доложил, что россияне атаковали область из разного оружия, в том числе и из дронов-камикадзе. Когда их уничтожали силы ПВО, люди и слышали взрывы.

«Наши защитники из воздушного командования «Восток» после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей.

Никопольский район русские оккупационные войска испытывали «Градами», тяжелой артиллерией и дронами. Предварительно люди не пострадали.

В Мировской, Красногригорьевской и Першотравенской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач», — рассказал Валентин Резниченко.

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