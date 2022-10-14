Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе

Сегодня 08:30
просмотров

Сегодня в Днепропетровской области была очень тревожная ночь. Многократные длительные тревоги, информация о взрывах и работе ПВО в разных районах региона.

Новости Днепра про Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе

Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко в утреннем обращении доложил, что россияне атаковали область из разного оружия, в том числе и из дронов-камикадзе. Когда их уничтожали силы ПВО, люди и слышали взрывы.

«Наши защитники из воздушного командования «Восток» после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей.

Никопольский район русские оккупационные войска испытывали «Градами», тяжелой артиллерией и дронами. Предварительно люди не пострадали.

В Мировской, Красногригорьевской и Першотравенской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач», — рассказал Валентин Резниченко.

Новости Днепра про Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе

Новости Днепра про Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионе

Читайте также:

Новости Днепра про Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионеУкраїнська Новости Днепра про Тревожная ночь: Резниченко рассказал о ситуации в регионеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

    В Николаеве в четверг, 13 октября, скончался 11-летний мальчик. Ребёнка…

    Пять обстрелов и один раненый: рф всю ночь терроризировала Никопольщину
    Новости Днепра
    Вчера 08:00
    Пять обстрелов и один раненый: рф всю ночь терроризировала Никопольщину

    Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину «Градами» и тяжелой…

    Оккупанты выпустили на Никополь более 100 снарядов: ранен ребенок
    Новости Днепра
    12.10.2022 08:30
    Оккупанты выпустили на Никополь более 100 снарядов: ранен ребенок

    Россияне сегодня всю ночь стреляли по Никопольскому району. Начали обстреливать…

    Россияне продолжают терроризировать Украину ракетами: итоги дня на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    11.10.2022 20:30
    Россияне продолжают терроризировать Украину ракетами: итоги дня на Днепропетровщине

    230-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к…

    Последние новости

    Воздушная тревога: как в Днепре работают больницы и поликлиники
    Воздушная тревога: как в Днепре работают больницы и поликлиники

    Департамент здравоохранения Днепровского горсовета напоминает днепрянам и гостям города, что учреждения здравоохранения во время воздушной тревоги не ведут прием пациентов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Герои Украины: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал
    Герои Украины: в Кривом Роге появился новый патриотический мурал

    Студенты и преподаватели Криворожского Политехнического колледжа создали в городе новую патриотическую фреску. Об этом рассказали в исполкоме КМР.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак
    В Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак

    В Днепре на улице Волынской двое нетрезвых мужчин угрожали своим соседям.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 14 октября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в пятницу, 14 октября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета
    Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

    В Николаеве в четверг, 13 октября, скончался 11-летний мальчик. Ребёнка достали из-под завалов многоэтажки, которую обстреляли российские оккупанты.

    Вчера 22:00
    просмотров
    ВСУ атаковали несколько мест сосредоточения оккупантов и шесть ЗРК, — Генштаб
    ВСУ атаковали несколько мест сосредоточения оккупантов и шесть ЗРК, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ атаковали более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники кафиров и шесть ЗРК россиян.

    Вчера 21:15
    просмотров
    232-е сутки вторжения россии: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине
    232-е сутки вторжения россии: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

    232-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходит к концу.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Военные объяснили, почему воздушные тревоги длятся дольше из-за беспилотников-камикадзе
    Военные объяснили, почему воздушные тревоги длятся дольше из-за беспилотников-камикадзе

    Воздушные тревоги могут длиться дольше из-за иранских дронов-камикадзе.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписание
    Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписание

    Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит Запорожье и Киев - через Кривой Рог.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице
    В Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице

    Сегодня, 13 октября, в 10.28 на улице Ватутина в Кривом Роге произошла авария.

    Вчера 18:49
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх