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  • Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавших

Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавших

Сегодня 07:15
просмотров

В среду, 12 октября, в 17:08 на Елизаветовском шоссе в Каменском столкнулись автобус «Днепр – Каменское» и автомобиль Kia. В результате аварии пострадал ребенок.

Новости Днепра про Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавших

По предварительной информации полиции, водитель Kya Ceed не отдал предпочтения рейсовому автобусу «Эталон», который двигался по главной дороге по маршруту Каменское – Днепр.

В результате ДТП пострадали 33-летняя женщина, водитель автомобиля, и ее дочь. Также пострадал 19-летний пассажир автобуса. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Другие пассажиры и водитель автобуса не пострадали. В настоящее время полиция принимает решение о квалификации этого мероприятия.

Новости Днепра про Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавших

Новости Днепра про Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавших

 

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Новости Днепра про Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавшихУкраїнська Новости Днепра про Автобус «Днепр – Каменское» столкнулся с Kia: видео момента и информация о пострадавшихРусский

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