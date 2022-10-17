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  • Жителя Кривого Рогу, який втікав від мобілізації, піймали в закарпатському лісі

Жителя Кривого Рогу, який втікав від мобілізації, піймали в закарпатському лісі

Сьогодні 16:32
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У закарпатському лісі прикордонники затримали чоловіків, які намагалися втекти в Словаччину.

Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу, який втікав від мобілізації, піймали в закарпатському лісі

Про це повідомили в Держприкордонслужбі. 

Як розповіли прикордонники, 16 жовтня вони затримали в Ужгородському районі групу чоловіків, які хотіли втекти до Словаччини. Всі вони були призовного віку, тому вирішили нелегально перетнути кордон. 

Але їх помітили прикордонники, які завадили ухилянтам. Порушниками виявилися жителі Київщини, Харкова та Кривого Рогу, віком від 19 – 47 років. 

Спочатку патруль відділення «Кам’яниця» виявив у лісі п’ятьох невідомих, які здолали загороджувальний паркан. Помітивши правоохоронців, кілька порушників почали тікати і намагалися заховатися в темному лісі. 

П’ятьох чоловіків затримали зразу, а ще двох довелося переконати здатися прикордонникам, тільки після попереджувальних пострілів. 

Усіх доставили у прикордонний підрозділ, де оформили документи адміністративного провадження за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу, який втікав від мобілізації, піймали в закарпатському лісіУкраїнська

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