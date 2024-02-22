Тревога в Днепре и области: существует угроза пусков ракет Х-22

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

В 10:57 на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Она продолжается до сих пор.

Позже в Воздушных силах сообщили, что несколько самолетов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома «Энгельс» и приближаются к восточной границе Украины. Существует угроза пусков ракет Х-22!

Несколько бортов Ту-22м3, совершивших вылет с аэродрома «Энгельс», приближаются к восточной границе Украины! Существует угроза пусков ракет Х-22!» — сообщили в ВС.

Пожалуйста, не игнорируйте тревогу и берегите себя!

Обновлено: отбой — 13:16! Вероятно, полет Ту-22м3 был тренировочный.

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