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Тривога у Дніпрі та області: існує загроза пусків ракет Х-22

Сьогодні 12:26
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Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про Тривога у Дніпрі та області: існує загроза пусків ракет Х-22

О 10:57 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Вона триває і досі.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що кілька літаків Ту-22м3 здійснили виліт із аеродрому “Енгельс” та наближаються до східного кордону України. Існує загроза пусків ракет Х-22!

Кілька бортів Ту-22м3, що здійснили виліт із аеродрому “Енгельс”, наближаються до східного кордону України! Існує загроза пусків ракет Х-22! – повідомили у ПС.

Новости Днепра про Тривога у Дніпрі та області: існує загроза пусків ракет Х-22

Будь ласка, не ігноруйте тривогу та бережіть себе!

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Новости Днепра про Тривога у Дніпрі та області: існує загроза пусків ракет Х-22Українська

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