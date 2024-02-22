Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Дніпро продовжує дивувати рандомними “артефактами” посеред зелених зон. Раніше в парку знайшли труну з парою троянд, а цього разу хтось залишив поблизу річки двері в нікуди.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Дерев’яні двері вдалося помітити біля річки в районі МакДональдзу на кільці Перемоги.
Хто залишив тут двері та навіщо – невідомо. Можливо хтось вирішив таким чином позбавитися будівельного сміття, аби не залишати його біля смітників, а можливо це був реквізит для відео.
На дверях зберігся замок, тому можна було б припустити, що це вхід в інший вимір.
Варто зауважити, що до найближчого будинку досить далеченько, тому власнику дверей довелося подолати не малий шлях, аби залишити їх саме тут.
Нагадаємо, на Перемозі-6 відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин.
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