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  • Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Сьогодні 11:29
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У Дніпрі на набережній з'явилися двері в нікуди.

Новости Днепра про Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Дніпро продовжує дивувати рандомними “артефактами” посеред зелених зон. Раніше в парку знайшли труну з парою троянд, а цього разу хтось залишив поблизу річки двері в нікуди.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Дерев’яні двері вдалося помітити біля річки в районі МакДональдзу на кільці Перемоги. 

Хто залишив тут двері та навіщо – невідомо. Можливо хтось вирішив таким чином позбавитися будівельного сміття, аби не залишати його біля смітників, а можливо це був реквізит для відео. 

На дверях зберігся замок, тому можна було б припустити, що це вхід в інший вимір.

Варто зауважити, що до найближчого будинку досить далеченько, тому власнику дверей довелося подолати не малий шлях, аби залишити їх саме тут. 

Новости Днепра про Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Новости Днепра про Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Новости Днепра про Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

Нагадаємо, на Перемозі-6 відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин. 

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Новости Днепра про Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)Українська

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