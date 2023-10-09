ТОП-10 интересных фактов о Дворце студентов в Днепре: второго этажа раньше не было, а люстры создавали по спецэскизам

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 необычных и малоизвестных фактов о Дворце студентов ДНУ.
Дворец был построен в 1789-м году и считается первым каменным зданием города. Находится он на месте бывшего сада казака Лазаря Глобы. Строили здание три года, но в нем так никто и не жил. Проектировал дворец архитектор Иван Старов.
С 1791 года Дворец начал приходить в запустение – за ним никто не ухаживал. За несколько лет в здании исчезли окна и двери, часть паркета из зала, а также провалилась крыша. Отреставрировали здание только в 1830-м году, немного изменив задумку архитектора.
Несколько лет в здании размещались канцелярия губернского и уездного предводителей дворянства.
С 1849 по 1900-е года тут находился музей древностей. Позже все экспонаты переместились в здание нынешнего исторического музея.
В годы Первой мировой войны здание превратилось в госпиталь.
В 1918 году Дворец стал первым учебным корпусом Екатеринославского университета.
В 1920-х тут начал функционировать Дом отдыха для рабочих.
Второй этаж у Дворца появился только после реконструкции в конце 1940- начале 1950х годов. Тогда же была выстроена парадная лестница и лоджии.
Люстры во Дворце сделаны по эскизам XIX века.
Согласно местным легендам, под дворцом есть подземный ход, который ведет к Днепру, к Преображенскому собору и в центр города. В 1937 году историк Дмитрий Яворницкий писал, что нашел его – ход вел к месту, где сегодня находится стадион «Славутич», но до конца тоннеля Яворницкий дойти не смог – проход был завален.
Только в 1990-м году здание было передано на баланс ДНУ им. О. Гончара. До этого это он был «разделен» между всеми вузами. Как отмечается на сайте Дворца, к ДНУ здание перешло потому что в 1985 году была начата реставрация здания, но ее никак не могли закончить – не хватало средств и в 1990-м году областной совет профсоюзов обратился к вузам города с просьбой о помощи в окончании ремонта. Тогда же он был передан на баланс того университета, который был готов помочь.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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