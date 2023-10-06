Как выглядит 1 комнатная квартира в Днепре за 226 тыс грн: продается с техникой и мебелью (ФОТО)

Однокомнатных квартир на вторичном рынке в Днепре не много – они пользуются большой популярностью, их быстро покупают. Но при большом желании купить такую квартиру все же можно и при этом не нужно тратить на нее большое количество денег. Цены на однокомнатные квартиры Днепре могут стартовать от 226 тыс грн.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Днепре.

Первая в нашем списке – квартира на жилмассиве Западный. Находится она на первом этаже 6-ти этажного дома, дом был построен в 1970-х годах. Высота потолков в квартире 3 метра. Общая площадь – 12 кв м. Квартире нужен ремонт. Ее стоимость – 226,7 тыс грн.

В районе улицы Философской купить однокомнатную квартиру обойдется в 434,7 тыс грн. Она находится также на первом этаже, но здание трехэтажное. Общая площадь 19 кв м.

В 491 тыс грн обойдется жилье в районе улицы Васильевской. Однокомнатная квартира находится на втором этаже двухэтажного дома. Общая площадь 46 кв м. В квартире поменяна проводка, но нужен ремонт.

Купить однокомнатную квартиру в районе Строителей обойдется в 529 тыс грн. Общая площадь помещения – 25 кв м. Жилье находится на первом этаже. Есть полы с подогревом, заменена проводка.

Столько же будет стоить однокомнатная квартира в Днепре в районе улицы Электрической. Жилье также находится на первом этаже, его общая площадь 40 кв м. Состояние – под ремонт.

В районе жилмассива Победа-6 купить однокомнатную квартиру можно за 555,6 тыс грн. Находится она на 7 этаже панельного дома, общая площадь 17 кв м. В подъезде установлено видеонаблюдение, лифт работает только с ключом. В квартире косметический ремонт. Автор объявления отмечает, что зимой коммуналка обойдется в 2 тыс грн, летом – в два раза дешевле.

Жилье в районе 12 квартала можно купить за 601 тыс грн. Общая площадь квартиры 16 кв м. Кухня – 3 кв м. Квартира находится на последнем этаже дома-хрущевки. Стоят счетчики на воду, свет, установлены металлопластиковые окна.

Чуть дороже – за 604 тыс грн можно купить квартиру в районе улицы Данила Нечая. Она находится на последнем этаже 9-ти этажного дома, общая площадь 23 кв м. Продается с ремонтом и мебелью.

Столько же просят за однокомнатную квартиру на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Общая площадь квартиры 22 кв м. Находится она на 8 этаже панельного дома. В квартире когда-то был косметический ремонт.

642 тыс грн просят за однокомнатную квартиру в Днепре в районе улицы Светлова. Находится она на втором, последнем этаже дома, общая площадь 19 кв м. В квартире установлены новые трубы, заменена проводка, есть автономное отопление, продается с техникой и мебелью.

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