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  • Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

Сегодня 12:36
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В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую мировую войну, а при дальнейших ремонтах фасад их не менялся. Сегодня в таких домах продолжают жить люди и сдаются в аренду офисы. Одно из таких зданий находится на улице Староказацкой в Днепре.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как оно выглядит.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

Первые дома на современной Староказацкой улице в Днепре стали появляться еще в 1790-х годах. В 1895 году большой участок на этой улице приобрел купец Василий Заморуев и сразу принялся возводить там новый дом. Здание сохранилось до наших дней. Дом занесен в список памятников местной архитектуры.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

Владелец доходного дома Заморуев славился в Екатеринославе тем, что держал несколько лавок, где продавали обувь. Дела его шли так хорошо, что удалось заработать деньги на строительство огромного здания почти в центе города с декорированным фасадом.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

В 1902 году купец стал обладателем большого трехэтажного здания. В доме было шесть пятикомнатных квартир, в которые сразу заселились жильцы. И хотя здание «официально» не было приспособлено под сдачу контор – только квартиры для проживания, в них все же размещались фирмы. Так, на одном из этажей разместилось представительство чайной торговли «Высоцкий и Ко» — владелец фирмы жил в четырех комнатах, а одну приспособил под свой рабочий кабинет. Продаваемый этим представительством чай пользовался огромной популярностью не только в Екатеринославе, но и по всей стране, а самого владельца фирмы часто называли «Королем чая».

Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

Во время Второй мировой войны дому удалось уцелеть. Он не только пережил войну, но и был в таком хорошем состоянии, что первый капитальный ремонт тут провели в 1980-х годах. Но при этом первичный вид интерьеров был утрачен, хотя фасад остался не тронутым. После перепланировки здание просело и в нем появились трещины. В 2021 году появилась информация, что здание планируют реставрировать.

Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)

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Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в Днепре выглядит один из уцелевших доходных домов: лепнина на окнах и сатиры на входе (ФОТО)Русский

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