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Кто в Днепре может рассчитывать на социальную пенсию и как ее оформить

Сегодня 14:20
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Жители Днепра, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа для получения пенсионных выплат могут получать социальную пенсию.

Новости Днепра про Кто в Днепре может рассчитывать на социальную пенсию и как ее оформить

Журналисты dnepr.info узнали, кто может претендовать на нее и каков размер выплат.

Кому будут платить

В 2023 году чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 30 лет страхового стажа, у тех, кого его только 20 лет – могут уйти на отдых в 63 года. Если стажа 15 лет – то на пенсию можно будет уйти в 65 лет. Если же человеку уже исполнилось 65 лет, но нет и 15 лет страхового стажа, то он может получать социальную пенсию.

Размер выплат

Сумма выплат социальной пенсии – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – на сегодня это 2093 грн и среднемесячным совокупных доходом семьи в расчете на человека за последние полгода (имеется ввиду семья того, кто претендует на социальную пенсию). Но при этом она не может быть более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сегодня эта сумма составляет 2684 грн. В зависимости от уровня прожиточного минимума сумма выплат может меняться. Такая пенсия пересчитывается каждые полгода.

Когда не назначают социальную пенсию

Социальные выплаты пенсионеру не будут назначены, если среднемесячный совокупный доход его семьи в расчете на одного человека за последние 6 месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть более 2093 грн.

Не будут платить, если человек работает, получает другую социальную помощь или кто-то из членов его семьи за последний год совершил покупку или оплатил услуги на сумму более чем 50 тыс грн.

 Не стоит рассчитывать на социальную пенсию тем, кто сдает в аренду квартиру, дом, комнату, члены его семьи официально не работают или в их собственности есть вторая квартира или дом.

Какие документы нужны для оформления

Для оформления выплат пенсионеру нужно обратиться в органы социальной защиты населения. При этом неважно – они находятся по месту прописки или фактического проживания. Из документов нужно предоставить паспорт и идентификационный код, справку из Пенсионного фонда о страховом стаже, декларацию о доходах за последние полгода, а также написать заявление.

 

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