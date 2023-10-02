Кто в Днепре может рассчитывать на социальную пенсию и как ее оформить

Журналисты dnepr.info узнали, кто может претендовать на нее и каков размер выплат.
В 2023 году чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 30 лет страхового стажа, у тех, кого его только 20 лет – могут уйти на отдых в 63 года. Если стажа 15 лет – то на пенсию можно будет уйти в 65 лет. Если же человеку уже исполнилось 65 лет, но нет и 15 лет страхового стажа, то он может получать социальную пенсию.
Сумма выплат социальной пенсии – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – на сегодня это 2093 грн и среднемесячным совокупных доходом семьи в расчете на человека за последние полгода (имеется ввиду семья того, кто претендует на социальную пенсию). Но при этом она не может быть более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сегодня эта сумма составляет 2684 грн. В зависимости от уровня прожиточного минимума сумма выплат может меняться. Такая пенсия пересчитывается каждые полгода.
Социальные выплаты пенсионеру не будут назначены, если среднемесячный совокупный доход его семьи в расчете на одного человека за последние 6 месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть более 2093 грн.
Не будут платить, если человек работает, получает другую социальную помощь или кто-то из членов его семьи за последний год совершил покупку или оплатил услуги на сумму более чем 50 тыс грн.
Не стоит рассчитывать на социальную пенсию тем, кто сдает в аренду квартиру, дом, комнату, члены его семьи официально не работают или в их собственности есть вторая квартира или дом.
Для оформления выплат пенсионеру нужно обратиться в органы социальной защиты населения. При этом неважно – они находятся по месту прописки или фактического проживания. Из документов нужно предоставить паспорт и идентификационный код, справку из Пенсионного фонда о страховом стаже, декларацию о доходах за последние полгода, а также написать заявление.
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