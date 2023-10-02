Три поселения на месте Днепра, основанные еще до Екатеринослава: где находились и что там было

Журналисты dnepr.info решили вспомнить самые известные городские поселения, существовавшие еще до основания Екатеринослава.
Слобода Половица – пожалуй самая известное из них. Находилась она на территории современного центра города, на берегу реки с одноименным названием. Кладбище слободы находилось на Соборной горе, неподалеку от исторического музея. Когда было принято решение строить город, жителей Половицы выселили из их домов, и они были вынуждены уйти в другие поселки. Первыми жителями слободы были казаки. Об этом можно судить по тому, что на кладбище были найдены останки людей в характерной казацкой одежде и с деревянными крестами. К моменту, когда было решено основать Екатеринослав в Половице проживало порядка 1,5 тыс человек.
Казаки в Днепре обустраивали зимовники – места, где жили в холодное время года, когда не было войн и занимались рыбалкой, животноводством. Один из таких зимовников возник на территории современных жилмассива Паруса, Красного Камня и Покровского. Первое официальное упоминание о зимовнике казака Максима Дия датируется 1755 годом. Он занял участок неподалеку от Нового Кодака и поселил на нем своих родных. Изначально в зимовнике было 4 дома, но когда сюда пришли жители Половицы – населения зимовника в несколько раз увеличилось. В 1798 году поселение получило статус слободы. В 1803 году тут появился храм – один из главных символов обжитого людьми места. Слободу назвали на честь казака Дия, со временем название трансформировалось в Диевку. К началу прошлого века тут проживало более 6 тыс человек, а чуть позже появились школы и больница. В 1947 году Диевка стала входить в состав города. Позже на территории бывшей слободы появились современные жилмассивы.
Еще один зимовник – казака Мандрыки находился на месте современного жилмассива Победа 1-3. Изначально небольшую территорию у склона горы занял казак Андрей Мандрыка, промышлявший рыбной ловлей. Когда жители слободы Половицы ушли со своих мест, то часть из них пришла к Мандрыке, а поселок прозвали Мандрыковкой. Жители поселка стали заниматься земледелием и рыбной ловлей. Часть из них ходила на работу «в город». Позже, дороги, которыми они передвигались стали называть Мандрыковскими спусками. Спуски со временем тоже застраивались домами. К 1850-м годам на Мандрыковке насчитывалось более 60 дворов.
С 1960-х годов вместо небольших домов территорию Мандрыковки стали застраивать многоэтажками. В 1975 году она была переименована в жилмассив Победа.
Читайте также:
Автор:
Это памятная монета, которая в обращение не попадет.
Жуткие подробности выяснились, когда мужчину задержали полицейские.
Также прогнозируют дожди!
Жители Днепра, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого…
Это памятная монета, которая в обращение не попадет.
Жуткие подробности выяснились, когда мужчину задержали полицейские.
Предварительно, парню было 18 лет, а девушке 17.
В Украине предлагают новую услугу – поставить свечу онлайн.
Также прогнозируют дожди!
Нужна ваша помощь!
В Днепропетровской области будут судить 43-летнего мужчину, который держал дома вооруженный арсенал.
Жители Днепра, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа для получения пенсионных выплат могут получать социальную пенсию.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В ночь на 2 октября вблизи Днепра загорелся приют для животных "Пегас".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!