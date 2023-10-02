Три поселения на месте Днепра, основанные еще до Екатеринослава: где находились и что там было

На месте современного Днепра еще до основания города было несколько известных поселений. Во время основания города часть из них вошли в его состав, а другая часть – была за границей городской черты.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить самые известные городские поселения, существовавшие еще до основания Екатеринослава.

В центре города

Слобода Половица – пожалуй самая известное из них. Находилась она на территории современного центра города, на берегу реки с одноименным названием. Кладбище слободы находилось на Соборной горе, неподалеку от исторического музея. Когда было принято решение строить город, жителей Половицы выселили из их домов, и они были вынуждены уйти в другие поселки. Первыми жителями слободы были казаки. Об этом можно судить по тому, что на кладбище были найдены останки людей в характерной казацкой одежде и с деревянными крестами. К моменту, когда было решено основать Екатеринослав в Половице проживало порядка 1,5 тыс человек.

Несколько спальных районов

Казаки в Днепре обустраивали зимовники – места, где жили в холодное время года, когда не было войн и занимались рыбалкой, животноводством. Один из таких зимовников возник на территории современных жилмассива Паруса, Красного Камня и Покровского. Первое официальное упоминание о зимовнике казака Максима Дия датируется 1755 годом. Он занял участок неподалеку от Нового Кодака и поселил на нем своих родных. Изначально в зимовнике было 4 дома, но когда сюда пришли жители Половицы – населения зимовника в несколько раз увеличилось. В 1798 году поселение получило статус слободы. В 1803 году тут появился храм – один из главных символов обжитого людьми места. Слободу назвали на честь казака Дия, со временем название трансформировалось в Диевку. К началу прошлого века тут проживало более 6 тыс человек, а чуть позже появились школы и больница. В 1947 году Диевка стала входить в состав города. Позже на территории бывшей слободы появились современные жилмассивы.

Самый известный

Еще один зимовник – казака Мандрыки находился на месте современного жилмассива Победа 1-3. Изначально небольшую территорию у склона горы занял казак Андрей Мандрыка, промышлявший рыбной ловлей. Когда жители слободы Половицы ушли со своих мест, то часть из них пришла к Мандрыке, а поселок прозвали Мандрыковкой. Жители поселка стали заниматься земледелием и рыбной ловлей. Часть из них ходила на работу «в город». Позже, дороги, которыми они передвигались стали называть Мандрыковскими спусками. Спуски со временем тоже застраивались домами. К 1850-м годам на Мандрыковке насчитывалось более 60 дворов.

С 1960-х годов вместо небольших домов территорию Мандрыковки стали застраивать многоэтажками. В 1975 году она была переименована в жилмассив Победа.

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