Какой остров в Днепре имеет 4 названия: тут бывал Сирко и водится много змей (ФОТО)

На территории Днепра есть остров, у которого нет одного названия. Вместо этого у него сразу четыре «имени»: Кодачек, Кодацкий, Казацкий и Змеиный. Находится он неподалеку Старых Кайдак и имеет очень богатую историю. На этом острове возможно бывали многие гетманы Украины.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядит остров, и кто там бывал.

До строительства Днепро ГЕС добраться до острова можно было пешком – нужно было пройтись по камням, лежавшим в воде. Сам Кодачек – небольшого размера – около 200 метров в ширину и полтора километра в длину. До берега от него – 200 метров.

Откуда у острова столько названий – точно неизвестно. Предполагается, что Кодацкий и Кодачек пошли от соседней территории, Казацкий – потому что тут много времени проводили казаки, а Змеиный – поскольку этих ползучих на острове много. Все эти названия были в ходу еще в XVII веке.

Казаки и стоянка древних людей

Историками на Змеином были обнаружены несколько стоянок древних людей, а также найдено каменное корыто для стирки и лежанка, а на самих камнях можно увидеть пиктограммы с непонятными символами. Тут были найдены орудия труда из камня, кремня, обломки кухонной утвари.

Часть историков считает, что на Кодачке бывал практически каждый гетман, тут также начиналось посвящение в казаки. Есть и легенда, говорящая о том, что на Казацком острове много времени проводили казаки-характерники, оттачивая свои умения, а больше всего тут любил бывать Иван Сирко. Согласно этим рассказам, на острове даже есть скала, на которой Иван Сирко любил встречать рассветы и проводил очень много времени. Но в тоже время историк Дмитрий Яворницкий, который активно занимался изучением и исследованием казачества ничего не говорил по поводу казаков, которые могли быть на Кодачке. Французский инженер Гийом де Боплан писал, что на острове много змей и скал.

Местные легенды

Существует легенда, согласно которой атаман Сирко спрятал на острове клад, а в качестве «охранника» оставил заколдованную змею. На одной из скал даже можно увидеть высеченый барельеф змеи. Когда она умерла – нести службу стали ее ползучие собратья и делают это до сих пор. Легенда гласит, что тот, кто найдет сокровища не сможет унести их с острова – его укусит змея.

Сегодня на острове можно встретить рыбаков и немногих туристов, которых привлекает энергетика острова, вид на город и необычная растительность.

фото: открытые источники

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