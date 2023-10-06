Як у Дніпрі виглядає один із уцілілих прибуткових будинків: ліпнина на вікнах та сатири на вході (ФОТО)

У Дніпрі є кілька старовинних будинків, яким вдалося пережити Другу світову війну, а за подальших ремонтів фасад їх не змінювався. Сьогодні у таких будинках продовжують жити люди та здаються в оренду офіси. Одна з таких будівель знаходиться на вулиці Старокозацькій у Дніпрі.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як воно виглядає.

Перші будинки на сучасній Староказацькій вулиці у Дніпрі почали з’являтися ще у 1790-х роках. 1895 року велику ділянку на цій вулиці придбав купець Василь Заморуєв і відразу почав зводити там новий будинок. Будівля збереглася до наших днів. Будинок занесено до списку пам’яток місцевої архітектури.

Власник прибуткового будинку Заморуєв славився в Катеринославі тим, що тримав кілька крамниць, де продавали взуття. Його справи йшли так добре, що вдалося заробити гроші на будівництво величезної будівлі з декорованим фасадом майже в центрі міста.

1902 року купець став володарем великої триповерхової будівлі. У будинку було шість п’ятикімнатних квартир, до яких одразу заселилися мешканці. І хоча будівля «офіційно» не була пристосована під здачу контор – тільки квартири для проживання, в них все ж таки розміщувалися фірми. Так, на одному з поверхів розмістилося представництво чайної торгівлі «Висоцький та Ко» – власник фірми жив у чотирьох кімнатах, а одну пристосував під свій робочий кабінет. Чай, що продавався цим представництвом, користувався величезною популярністю не тільки в Катеринославі, але і по всій країні, а самого власника фірми часто називали «Королем чаю».

Під час Другої світової війни будинку вдалося вціліти. Він не лише пережив війну, а й був у такому хорошому стані, що перший капітальний ремонт тут провели тільки у 1980-х роках. Але при цьому первинний вигляд інтер’єрів було втрачено, хоча фасад залишився без змін. Після перепланування будівля просіла і в ній з’явилися тріщини. 2021 року з’явилася інформація, що будівлю планують реставрувати.

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