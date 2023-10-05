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Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Сегодня 14:51
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В Днепре есть ряд вакансий, где срочно требуются сотрудники. Чтобы как можно скорее назначить собеседование и возможно найти нового сотрудника, работодатели дают свой номер и не просят резюме от кандидата.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 срочных вакансий в Днепре.

В автомойку на одном из центральных проспектов срочно требует мойщик. Платить обещают от 12 до 18 тыс грн в месяц, а зарплату выдавать по частям, раз в неделю. Среди требований: честность, порядочность, чувство юмора и желание зарабатывать. Трудиться нужно будет полный рабочий день.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

В мобильную кофейню срочно требуется бариста. Платить готовы от 11 до 16 тыс грн в месяц. Работать нужно будет полный рабочий день, зарплату будут выдавать ежедневно.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

В Днепре срочно требуется сиделка. График обещают гибкий, платить будут 650 грн за смену. Из обязанностей: гигиенический уход и кормежка больного. Есть отдельная комната для проживания.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Предприятию в Днепре срочно требуется охранник. Платить обещают от 6 до 11 тыс грн в месяц – все зависит от количества выходов на работу. Одна смена оценивается в 400 грн. Охранять нужно будет по ночам.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Кондитерскому производству в Днепре срочно требуется сборщик печенья. В обязанности входит отбраковка и сборка печенья в ящик. Работать нужно будет по графику сутки через двое. За смену сборщик сможет получать от 700 до 800 грн. В месяц будет выходить от 11 до 13 тыс грн.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Также в Днепре срочно требуется продавец воды на розлив. Зарплату обещают от 3 до 3,2 тыс грн. А вот трудиться нужно будет полный рабочий день. В день продавец воды будет получать 200 грн, график – с 8 утра до 20 вечера.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Устроившись на срочную работу расклейщика объявлений в Днепре можно заработать от 8 до 10 тыс грн. В обязанности будет входить не только расклейка объявлений на досках около подъездов, но и фото фиксация сделанного. Трудиться нужно будет 5 дней в неделю. График – свободный, но не более 3 часов в день.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

В Днепре срочно ищут няню. Платить готовы до 5,5 тыс в месяц. Присматривать нужно будет за двумя детьми 2 и 4 лет. Их нужно будет кормить, гулять с ними, переодевать, купать, днем укладывать спать. Часы работы – с 10 до 18 5 дней в неделю.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Срочно ищут продавца на непродовольственные товары на Озерку. Зарплату обещают от 12 до 20 тыс грн – все зависит от того, как хорошо будет идти торговля. Выходной день – понедельник. На рабочем месте нужно быть с 8 утра до 16 вечера.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

Сотрудника в обменный пункт также срочно ищут в Днепре. Обещают зарплату от 16 до 20 тыс грн в месяц. Работать нужно будет с 9:30 до 18:00. Главные требования – честность и грамотность.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: список вакансий

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