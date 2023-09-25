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  • Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Сегодня 12:34
просмотров

Успенский собор был одним из старейших храмов Днепра. В 1936 году он был закрыт, а после реконструирован практически до неузнаваемости.

Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Журналисты dnepr.infо решили вспомнить, как Успенская церковь выглядела раньше и почему считалась самой необычной в городе.

Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Успенский собор в Днепре был одним из старейших храмов города. Возвели церковь в 1797 году. Сначала она была деревянной. Каменный храм появился спустя 40 лет. На то время место, где находился собор была центром города, здание было видно отовсюду. Согласно генеральному плану города того времени, собор должен был находится на большой городской площади, но с одной стороны церковь оказалась окружена складами, лесопилками и пристанями и территория вокруг нее никак не походила на центр города. Но после возведения каменного храма площадь стала меняться – возле храма начали строиться дома. Тут жили чиновники и купцы, а еще появилось несколько каменных торговых помещений.

Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Сам Успенский собор стал зданием, которое после открытия фотодела стало символов города того времени – его печатали на фотокарточках, а фотографы взбирались на крыши других зданий, чтобы запечатлеть панораму города с собором в центре.

Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Архитекторами каменного здания Успенского собора выступили Людвиг Шарлемань и Петр Висконти. Они же спроектировали и Троицкий храм. Проекты обоих соборов были разработаны в 1837 и 1826 году соответственно. Они были схожи по композиции и оформлению фасада.

Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

Успенский собор был заложен в 1839 году, а освящен в 1850 году. Изначальный его цвет – светло-красный, с белыми декоративными деталями на фасаде. Храм был единственным в городе двухэтажным собором, а в праздничные дни фасад здания украшали иллюминацией. Также на фасаде здания были часы. Находились они на колокольне.

Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)

В 1936 году Успенский собор был закрыт, а вскоре – реконструирован. Внутри и снаружи он претерпел радикальные изменения. Появился еще один этаж, главный зал собора превратился в десятки комнат.

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядел Успенский собор в Днепре: часы на колокольне и храм на 2 этажа (ФОТО)Русский

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