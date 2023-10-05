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Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Сьогодні 14:51
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У Дніпрі є низка вакансій, де терміново потрібні співробітники. Щоб якнайшвидше призначити співбесіду та можливо знайти нового співробітника, роботодавці дають свій номер і не просять присилати резюме від кандидата.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 термінових вакансій у Дніпрі.

В автомийку на одному із центральних проспектів терміново потрібен мийник. Платити обіцяють від 12 до 18 тис грн на місяць, а зарплату видавати частинами, раз на тиждень. Серед вимог: чесність, порядність, почуття гумору та бажання заробляти. Працювати потрібно буде повний робочий день.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

У мобільну кав’ярню терміново потрібен бариста. Платити готові від 11 до 16 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день, зарплату видаватимуть щодня.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

У Дніпрі терміново потрібна доглядальниця. Графік обіцяють гнучкий, платитимуть 650 грн за зміну. З обов’язків: гігієнічний догляд та годівля хворого. Є окрема кімната для проживання.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Підприємству у Дніпрі терміново потрібен охоронець. Платити обіцяють від 6 до 11 тис грн на місяць – все залежить від кількості виходів на роботу. Одна зміна оцінюється у 400 грн. Охороняти треба буде по ночам.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Кондитерське виробництво в Дніпрі терміново шукає збирача печива. В обов’язки входить відбраковування та збирання печива в ящик. Працювати потрібно буде за графіком добу через дві. За зміну збирач зможе отримувати від 700 до 800 грн. На місяць виходитиме від 11 до 13 тис грн.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Також у Дніпрі терміново потрібний продавець води на розлив. Зарплату обіцяють від 3 до 3,2 тис. грн. А от працювати потрібно буде повний робочий день. На день продавець води отримуватиме 200 грн, графік – з 8 ранку до 20 вечора.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Влаштувавшись на термінову роботу розклеювача оголошень у Дніпрі можна заробити від 8 до 10 тис грн. До обов’язків входитиме не лише розклеювання оголошень на дошках біля під’їздів, а й фото фіксація зробленого. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень. Графік – вільний, але не більше 3 годин на день.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

У Дніпрі терміново шукають няню для дітей. Платити готові до 5,5 тис. на місяць. Доглядати треба буде за двома дітьми 2 та 4 років. Їх треба буде годувати, гуляти з ними, переодягати, купати, удень укладати спати. Годинник роботи – з 10 до 18:00, працювати потрібно буде 5 днів на тиждень.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Терміново шукають продавця на непродовольчі товари на Озерці. Зарплату обіцяють від 12 до 20 тис грн – все залежить від того, як добре йтиме торгівля. Вихідний день – понеділок. На робочому місці потрібно бути з 8 ранку до 16 вечора.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

Співробітника в обмінний пункт також терміново шукають у Дніпрі. Обіцяють зарплатню від 16 до 20 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде з 9:30 до 18:00. Головні вимоги – чесність та грамотність.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

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Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансійУкраїнська Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансійРусский

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