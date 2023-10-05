Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій

У Дніпрі є низка вакансій, де терміново потрібні співробітники. Щоб якнайшвидше призначити співбесіду та можливо знайти нового співробітника, роботодавці дають свій номер і не просять присилати резюме від кандидата.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 термінових вакансій у Дніпрі.

В автомийку на одному із центральних проспектів терміново потрібен мийник. Платити обіцяють від 12 до 18 тис грн на місяць, а зарплату видавати частинами, раз на тиждень. Серед вимог: чесність, порядність, почуття гумору та бажання заробляти. Працювати потрібно буде повний робочий день.

У мобільну кав’ярню терміново потрібен бариста. Платити готові від 11 до 16 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день, зарплату видаватимуть щодня.

У Дніпрі терміново потрібна доглядальниця. Графік обіцяють гнучкий, платитимуть 650 грн за зміну. З обов’язків: гігієнічний догляд та годівля хворого. Є окрема кімната для проживання.

Підприємству у Дніпрі терміново потрібен охоронець. Платити обіцяють від 6 до 11 тис грн на місяць – все залежить від кількості виходів на роботу. Одна зміна оцінюється у 400 грн. Охороняти треба буде по ночам.

Кондитерське виробництво в Дніпрі терміново шукає збирача печива. В обов’язки входить відбраковування та збирання печива в ящик. Працювати потрібно буде за графіком добу через дві. За зміну збирач зможе отримувати від 700 до 800 грн. На місяць виходитиме від 11 до 13 тис грн.

Також у Дніпрі терміново потрібний продавець води на розлив. Зарплату обіцяють від 3 до 3,2 тис. грн. А от працювати потрібно буде повний робочий день. На день продавець води отримуватиме 200 грн, графік – з 8 ранку до 20 вечора.

Влаштувавшись на термінову роботу розклеювача оголошень у Дніпрі можна заробити від 8 до 10 тис грн. До обов’язків входитиме не лише розклеювання оголошень на дошках біля під’їздів, а й фото фіксація зробленого. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень. Графік – вільний, але не більше 3 годин на день.

У Дніпрі терміново шукають няню для дітей. Платити готові до 5,5 тис. на місяць. Доглядати треба буде за двома дітьми 2 та 4 років. Їх треба буде годувати, гуляти з ними, переодягати, купати, удень укладати спати. Годинник роботи – з 10 до 18:00, працювати потрібно буде 5 днів на тиждень.

Терміново шукають продавця на непродовольчі товари на Озерці. Зарплату обіцяють від 12 до 20 тис грн – все залежить від того, як добре йтиме торгівля. Вихідний день – понеділок. На робочому місці потрібно бути з 8 ранку до 16 вечора.

Співробітника в обмінний пункт також терміново шукають у Дніпрі. Обіцяють зарплатню від 16 до 20 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде з 9:30 до 18:00. Головні вимоги – чесність та грамотність.

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