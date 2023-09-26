Как строился цирк в Днепре: уникальные кадры со стройплощадки (ФОТО)

Современное здание цирка появилось в Днепре более 40 лет назад. Уникальность здания – в его необычном куполе – он собран из железобетонных элементов и внешне напоминает шатер.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился цирк.

Первое стационарное здание цирка в Днепре находилось на месте современного Театра оперы и балета. Построено оно было в 1885 году. Но со временем здание стало приходить в упадок и новую арену построили уже на Озерной площади в 1911 году. Как в то время выглядело здание неизвестно, в 1929 году оно перестало функционировать и со временем было разрушено. На его месте в 1959 году было построено еще одно здание, более известное в Днепре как «старый цирк». В теплое время года там выступали акробаты и клоуны, а в зимнее – был зверинец. Здание не отапливалось и было принято решение построить новый цирк. Новое здание появилось в 1980-м году на набережной. Архитектором выступил Павел Ниринберг.

Оригинальность данного здания цирка – в его куполе. Он сделан в виде шатра, напоминающего палатку бродячего цирка-шапито. Такой купол дает больше удобства воздушным гимнастам при работе с их подвесками и больший простор для выполнения номеров, а для зрителей – улучшает акустику. Купол цирка украшен фигурками различных животных.

Покрытие крыши цирка сделано из сборных железобетонных элементов. На то время это была новинка в архитектуре, так никто не делал.

Также это единственный в стране цирк, где помимо манежа для выступлений есть еще один – репетиционно-постановочный.

Каждый день над строительством цирка работали в среднем тысяча человек. Ради того, чтобы разместить его на набережной было снесено несколько десятков частных домов в этом районе.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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