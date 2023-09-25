По цене жигуля: как выглядят самые недорогие дачи на продажу в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых дешевых дач на продажу в Днепре.
Дачу в Таромском можно купить за 36,8 тыс грн. За эти деньги покупатель получит участок на 6 соток на котором растут деревья, а также есть маленький – на 18 кв м дом с шиферной крышей и ставнями на окнах. В доме 2 комнаты. Есть ли там удобства, свет и вода – не сказано.
На Игрени купить дачу можно за 44,2 тыс грн. Дача находится в садовом товариществе «Зеленая долина», участок – 5 соток. Есть небольшой дом на 25 кв м, с фундаментом, верандой и двумя комнатами. В доме есть печка, погреб, свет. Воду можно взять из колодца на соседнем участке. Также на участке есть сарай с садовым инвентарем и туалет. В доме – печное отопление. Во дворе растут плодовые деревья, виноград, есть кусты смородины.
За 66, 3 тыс грн в Днепре можно купить дачу в садовом товариществе «Таромский ранет». На участке в 6 соток есть небольшой дом на 15 кв м с одной комнатой. Проведен свет, воды нет, но она идет по улице и к ней можно подключиться. Есть возможность подключения интернета. В доме есть погреб. На участке растут ягодные и фруктовые деревья.
За 88,4 тыс грн можно купить в Днепре дачу в Рыбальском, в садовом товариществе «Агрус». Участок размером 6 соток. На нем есть различные деревья и половина построенного дома. Воду и свет нужно проводить.
За 110,6 тыс грн в Днепре в Таромском можно купить дачу с двухкомнатным домом на участке. Сам двор – 10 соток. На территории стоит до на 17 кв м. В доме центральный водопровод, подключен свет. Во дворе есть летняя кухня, сарай, место для хранения дров, в доме – погреб. На участке растут плодовые деревья.
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