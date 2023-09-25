Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: где купить квартиру дешевле всего

В среднем в Днепре цена на квадратный метр жилой площади составляет 39,4 тыс грн. При этом дешевле всего квадратный метр отдают в Новокодацком районе Днепра, а дороже всего квартиры – в Соборном районе.

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра и какова средняя цена однокомнатной квартиры в этих районах.

Шевченковский район

Тут оказались одни из самых дорогих квадратных метров в городе. Средняя цена составляет 42,6 тыс грн. При этом дешевле всего купить жилье в поселке Строитель – 22,7 тыс грн за метр, а дороже всего – в Нагорной части района и его центральной части по 50 и 56 тыс грн за кв м. Такая дороговизна квадратных метров объясняется тем, что в Шевченковском районе очень мало однокомнатных квартир.

Соборный район

В Соборном районе Днепра самые дорогие квадратные метры. Средняя стоимость их составляет 51 тыс грн. Дешевле всего жилье отдают в районе жилмассива Победа -2 – кв м стоит 32 тыс грн. Самое дорогое – в районе ДИИТа — в среднем 58,9 тыс грн за квадратный метр. Чтобы жить у парка Шевченко нужно отдать в среднем 52,9 тыс грн за кв м, в Нагорном районе просят по 49,9 тыс грн за кв м. Жить на жилмассиве Победа 4-6 можно, если готовы платить от 38 до 46,6 тыс грн.

Центральный район

Цена квадратного метра жилья в Центральном районе Днепра составляет 41,7 тыс грн. Самые дорогие – в районе ЦУМа – в среднем просят по 54,5 тыс грн. Самые дешевые – в Привокзальном районе и Рыбальской балке – по 31 и 33 тыс грн в среднем соответственно. Чтобы жить у парка Глобы в среднем нужно заплатить 40 тыс грн за кв м.

Чечеловский район

Жилье в Чечеловском районе в среднем оценивается в 33,3 тыс грн за квадрат. Самые дешевые квартиры можно купить на Мирном – в среднем за квадратный метр тут просят 26,9 тыс грн. А вот одни из самых дорогих в районе – на Рабочей. Тут просят 36,1 тыс грн за квадрат.

Новокодацкий район

Жилье в Новокодацком районе Днепра оценивается в среднем в 27,8 тыс грн за кв м. Самые дешевые однокомнатные квартиры тут продают в районе Западного – квадрат стоит 24,5 тыс грн в среднем. Самые дорогие – в районе Кайдак – по 38,8 тыс грн за кв м.

АНД-район

Средняя цена 1 кв м жилья в этом районе Днепра составляет 31,5 тыс грн. Самое дешевое жилье можно купить в Березановке – тут метры продают по 25,8 тыс грн. Самое дорогое жилье в районе – находится на Старом Клочко – средняя цена квадратного метра 46,5 тыс грн. Квартиры на жилмассиве Солнечный оцениваются в 35 тыс грн за квадратный метр, на Амуре – 29 тыс грн.

Индустриальный район

В среднем за один квадратный метр жилья в этом районе просят 33,5 тыс грн. Средний минимум на – 26, 9 тыс грн – столько обойдется квадратный метр квартиры в районе Лесопарк. Чуть дороже – 27,2 тыс грн, 27,8 и 28,1 тыс грн обойдутся в среднем квадратные метры на Образцова, Березинке и Калиновском соответственно. Дороже всего оценивается жилье на Левобережном – в среднем тут просят по 37,8 тыс грн за кв м.

Самарский район

Средняя цена квадратного метра жилья в Самарском районе Днепра составляет 28,1 тыс грн. Дешевле всего покупать квартиры на жилмассиве Приднепровск – тут их отдают в среднем по 25,8 тыс грн за кв м. На жилмассиве Северный один квадрат стоит 31,2 тыс грн в среднем.

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