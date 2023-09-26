Какие локации Днепра можно увидеть в известных фильмах (ФОТО)

То, как выглядел Днепр раньше можно увидеть не только на старых фото, но и на кадрах старых фильмов. В нашем городе их снималось несколько. Самый первый был немым и показывал быт казаков.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 фильмов, где можно увидеть улицы родного города.

«Запорожская сечь»

Один из самых старых фильмов, на кадрах которого можно увидеть наш город был снят в 1911 году Даниилом Сахненко. Фильм назывался «Запорожская сечь», главными героями выступили местные жители и лоцманы. А действие происходит на фоне села Ломцманская Каменка. Консультировал съемочную группу Дмитрий Яворницкий. Фильм немой и чёрно-белый.

«Странный отпуск»

Создатели фильма рассказывают зрителям историю о проблемах в новостройках конца 1970-х годов. Новоселы в своих квартирах доделывают все то, что не доделали строители. В одном из таких домов проводит свой отпуск главный герой фильма – прораб Алексеев. На кадрах можно увидеть лодочную станцию, набережную, ресторан Маяк, канатную дорогу, кинотеатр «Салют». Фильм снят в 1980 году.

«Нам не дано предугадать»

История об архитекторе, который отправляется в родной город чтобы помочь коллеге с проектом. В местах своей юности он встречает свою давнюю первую любовь. Вместе с тем на профессиональном поприще архитектор достигает высот и ему предлагают новую должность. В фильме, снятом в 1984 году можно увидеть парк Глобы, Шевченко, Зеленый гай, Монастырский остров, исторический музей и канатную дорогу.

«Утро без отметок»

Фильм был снят в 1984 году. По сюжету шестилетний мальчик очень хочет учиться, но он еще мал по возрасту и в школу его не берут. На одну из своих вещиц он выменивает школьную форму и таки отправляется в школу, приходит в класс вместо заболевшего ученика и даже присутствует на уроках. В фильме можно увидеть Запорожское шоссе, улицу Паникахи, проспект Героев и только недавно построенный жилмассив «Победа». Также съемки проходили в школе №35.

«Родня»

В фильме рассказывается история жительницы села, которая приехав в город пытается помочь дочери наладить личную жизнь, но все ее благие намерения вызывает у дочери лишь бурный протест. Фильм полностью снят в Днепре. На кадрах можно увидеть летний театр, озеро, железную дорогу в парке Глобы, Южный вокзал, парк Шевченко, Соборную площадь, стадион Метеор и лодочную станцию. Фильм был снят в 1981 году.

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