Які локації Дніпра можна побачити у відомих фільмах (ФОТО)

Те, як виглядав Дніпро раніше, можна побачити не лише на старих фото, а й на кадрах старих фільмів. У нашому місті їх знімали кілька. Найперший був німий і показував побут козаків.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 фільмів, де можна побачити вулиці рідного міста.

«Запорізька січ»

Один із найстаріших фільмів, на кадрах якого можна побачити наше місто, було знято 1911 року Данилом Сахненком. Фільм називався «Запорізька січ», головними героями виступили місцеві жителі та лоцмани. А дія відбувалась на тлі села Ломцманська Кам’янка. Консультував знімальну групу Дмитро Яворницький. Фільм німий та чорнобілий.

«Дивна відпустка»

Творці фільму розповідають глядачам історію про проблеми у новобудовах кінця 1970-х років. Новосели у своїх квартирах доробляють все те, що не доробили будівельники. В одному з таких будинків проводить свою відпустку головний герой фільму – виконроб Олексєєв. На кадрах можна побачити станцію човнів, набережну, ресторан Маяк, канатну дорогу, кінотеатр «Салют». Фільм знято 1980 року.

«Нам не дано передбачити»

Історія про архітектора, який вирушає до рідного міста, щоб допомогти колегі з проектом. У місцях своєї юності він зустрічає своє давнє перше кохання. Водночас на професійній ниві архітектор досягає висот і йому пропонують нову посаду. У фільмі, знятому в 1984 році, можна побачити парк Глоби, Шевченка, Зелений гай, Монастирський острів, історичний музей і канатну дорогу.

«Ранок без оцінок»

Фільм був знятий 1984 року. За сюжетом шестирічний хлопчик дуже хоче вчитися, але він ще малий за віком і до школи його не беруть. На одну зі своїх штучок він вимінює шкільну форму і таки вирушає до школи, приходить до класу замість учня, що захворів, і навіть присутній на уроках. У фільмі можна побачити Запорізьке шосе, вулицю Панікахи, проспект Героїв і лише нещодавно збудований житловий масив «Перемога». Також зйомки проходили у школі №35.

«Рідня»

У фільмі розповідається історія мешканки села, яка, приїхавши до міста, намагається допомогти дочці налагодити особисте життя, але всі її добрі наміри викликає у доньки лише бурхливий протест. Фільм повністю знятий у Дніпрі. На кадрах можна побачити літній театр, озеро, залізницю у парку Глоби, Південний вокзал, парк Шевченка, Соборну площу, стадіон Метеор та човнову станцію. Фільм був знятий 1981 року.

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