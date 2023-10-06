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Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра

Сегодня 17:44
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В связи с полномасштабным вторжением в 2022 году в Украине была приостановлена проверка счетчиков учета потребления воды, газа и света. Однако весной этого года Кабинет Министров принял Постановление, возобновляющее такие проверки. Тех, кто отказывается проводить проверку может ждать штраф.
Новости Днепра про Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра

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Журналисты dnepr.info узнали, какая сумма штрафа может быть за отказ проводить проверку прибора учета или его повреждение.

Первое, чем «наказывают» потребителя при просроченном сроке проверки счетчика – это тем, что ему для оплаты насчитывают предельную норму потребления газа или воды. То есть, условно говоря, если человек потребляет 3 куба воды в месяц, то без счетчика ему придется оплачивать 10 кубов – такова норма установлена для тех, у кого нет дома приборов учета.

Проверку счетчиков нужно проводить раз в несколько лет. Например, прибор учета воды проверяют раз в 3 года, газовый и электрический счетчики – с периодичностью от 2 до 8 лет – все зависит от модели, установленной у потребителя. О сроках проверки можно узнать в техпаспорте прибора учета. Отметим, что также за тем, когда нужно проверять счетчики следят и поставщики услуг, так что они могут проинформировать потребителя в уведомлении или сообщении о том, что вот-вот наступит момент, когда прибор учета нужно будет проверять.

За что могут оштрафовать

Потребитель может получить штраф за самовольный демонтаж и вмешательство в работу прибора учета – административное наказание может быть в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов.

Если потребитель самовольно снял пломбу – его могут оштрафовать на сумму от 8 до 100 тыс грн. Если он не допускает к счетчику инспекторов с проверкой – может получить штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

Напомним, что проверить счетчики можно демонтировав их или же на месте. В случае демонтажа нужно предварительно отправиться в абонентский отдел службы, счетчик которой необходимо проверить и написать заявление на проверку и снятие пломбы. После этого согласовать день, когда придет инспектор и снимет пломбу и только после этого счетчик можно демонтировать и сдавать на проверку.

 

 

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