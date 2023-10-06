Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра

Журналисты dnepr.info узнали, какая сумма штрафа может быть за отказ проводить проверку прибора учета или его повреждение.
Первое, чем «наказывают» потребителя при просроченном сроке проверки счетчика – это тем, что ему для оплаты насчитывают предельную норму потребления газа или воды. То есть, условно говоря, если человек потребляет 3 куба воды в месяц, то без счетчика ему придется оплачивать 10 кубов – такова норма установлена для тех, у кого нет дома приборов учета.
Проверку счетчиков нужно проводить раз в несколько лет. Например, прибор учета воды проверяют раз в 3 года, газовый и электрический счетчики – с периодичностью от 2 до 8 лет – все зависит от модели, установленной у потребителя. О сроках проверки можно узнать в техпаспорте прибора учета. Отметим, что также за тем, когда нужно проверять счетчики следят и поставщики услуг, так что они могут проинформировать потребителя в уведомлении или сообщении о том, что вот-вот наступит момент, когда прибор учета нужно будет проверять.
Потребитель может получить штраф за самовольный демонтаж и вмешательство в работу прибора учета – административное наказание может быть в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов.
Если потребитель самовольно снял пломбу – его могут оштрафовать на сумму от 8 до 100 тыс грн. Если он не допускает к счетчику инспекторов с проверкой – может получить штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.
Напомним, что проверить счетчики можно демонтировав их или же на месте. В случае демонтажа нужно предварительно отправиться в абонентский отдел службы, счетчик которой необходимо проверить и написать заявление на проверку и снятие пломбы. После этого согласовать день, когда придет инспектор и снимет пломбу и только после этого счетчик можно демонтировать и сдавать на проверку.
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